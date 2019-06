Cath Ghlinn Seile ga chomharrachadh

Image copyright Jim Barton/Geograph

Thèid 300 bliadhna a chomharrachadh Disathairne bho chuireadh Cath Ghlinn Seile.

Chuir Seumasaich, le taic bho 300 saighdear Spàinnteach, an aghaidh airm an Riaghaltais ann an 1719, air talamh cas ann an Cinn Tàile.

A dh'aindeoin 's gun robh na h-àireamhan leis na Seumasaich, chaidh an là le arm an Riaghaltais.

Thèid 12 blàth-fhleasgain a chur air làrach a' bhlàir ann an seirbheis chuimhneachaidh sam bith Comann nam Fineachan Gàidhealach an sàs.

Image caption Bha na saighdearan Spàinnteach stèidhichte aig Caisteal Eilein Donain ron bhlàr.

Bidh Rùnaire na Turasachd Fiona Hyslop, Ceann-Suidhe Urras Nàiseanta na h-Alba Neil Oliver, agus an Lt Col Geraint Davies den Arm ann an Alba am measg na chuireas blàthan-fleasgain.

Thuirt Comann nam Fineachan Gàidhealach gun robh cus dhaoine an Alba gun eòlas mun bhlàr, a thachair faisg air far a bheil an A87 an-diugh.

B' ann de Chloinn MhicCoinnich a bu mhotha a bha feachdan nan Seumasach, le Camshronaich agus Dùbhghallaich nam measg, a thuilleadh air buidhinn de Chloinn Ghriogair, Rab Ruadh nan àireamh.

Caisteal Eilein Donain

Bha na Caimbeulaich cuideachd a' sabaid air taobh nan Seumasach, ged a sheasadh iadsan taobh an Riaghaltais ann an iomairtean na dèidh.

Bha na Rothaich, na Caoidhich, na Sutharlannaich agus na Frisealaich air taobh an Riaghaltais.

B' ann aig Caisteal Eilein Donain a bha na saighdearan-mara Spàinnteach, a bhuineadh do Ghlalicia, stèidhichte ron bhlàr.

Chaidh an caisteal a sgrios leis a' Chabhlach Rìoghail aig àm a' bhlàir, 's e gu bhith na laighe na thobhta gus an deach ath-thogail anns na 1920an.

Ghèill na saighdearan Spàinnteach ann an coire àrd os cionn a' ghlinne, air a bheil Coire nan Spàinnteach chun an là an-diugh.

Fhuair fear de na saighdearan Spàinnteach bàs le neart na grèine san t-seachdain ron bhlàr, agus an aimsir gu math teth aig an àm.

B' e fear de na rudan a thug an là don Riaghaltas, gun do chleachd iad seòrsa gunna mortair ùr, a bha gu sònraichte feumail ann an àite cumhang, cas.