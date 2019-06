Peterborough

Ghlèidh na Làbaraich fo-thaghadh Pheterborough le nas lugha na 700 bhòt a bharrachd air na bh' aig Pàrtaidh Bhrexit, a bha ag amas air Ball-Pàrlamaid a chur a Westminster airson a' chiad uair. Thuirt na Làbaraich gun do dhearbh am fo-thaghadh gun do chuir an sluagh cùl ri poileataigs a tha a' dèanamh sgaradh. Bha na Tòraidhean anns an treas àite.

Theresa May

Tha Theresa May a' fàgail a dreuchd gu h-oifigeil an-diugh mar cheannard air a' Phàrtaidh Thòraidheach, ach tha i a' fuireach mar Phrìomhaire gus an tèid cuideigin a chur na h-àite. Leig i fhaicinn o chionn cola-deug gun robh i a' falbh, 's i ag ràdh gur e adhbhar tàmailt a th' ann dhi gun do dh'fhailich e oirre Brexit a thoirt gu buil. Tha 11 duine a' seasamh aig an ìre seo airson ceannas a' phàrtaidh.

Oifis na h-Alba

Tha Comataidh nan Cùisean Albannach ann an Westminster ag iarraidh ath-sgrùdaidh air Oifis na h-Alba. Tha a' chomataidh ag ràdh gu bheil an càirdeas eadar Riaghaltasan na h-Alba agus na Rìoghachd Aonaichte briste, 's tha iad a' moladh cur às do dhreuchd Rùnaire na h-Alba. Thuirt fear-labhairt do Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte nach robh obair Oifis na h-Alba riamh cho cudromach.

Luchd-Iùil

Tha dragh air Comhairle nan Eilean Siar gun tarraing Loganair air ais bho chuid de na seirbheisean aca dha na h-eileanan ma leanas eas-aonta eadar companaidh Phort-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus luchd-obrach na seirbheis iùil. Thuirt cathraiche Comataidh na Còmhdhail aig a' Chomhairle, Ùisdean Robasdan, gu bheil Loganair air £600,000 a chall leis na stailcean a th' air a bhith ann gu ruige seo. Ged nach eil stailc ris an robh dùil an ath-sheachdain a' dol air adhart, 's an t-aonadh Prospect a' beachdachadh an-dràsta air tairgse pàighidh ùr bho HIAL, tha na h-uimhir de throimhe-chèile aig na Puirt-Adhair, leis nach dèan luchd-obrach na seirbheis iùil dad a bharrachd air na h-uairean obrach oifigeil aca.

Stailc aig Puirt-Adhair

Tha stailc aig na puirt-adhair ann an Glaschu 's an Obar Dheathain an-diugh. Dh'fhailich còmhraidhean eadar a' chompanaidh AGS Airports agus an t-aonadh Unite. Thòisich an stailc aig 04:00m, 's mairidh e gu 4:00f. Tha luchd-obrach smàlaidh is tèarainteachd air stailc, ach chan eil aig na check-ins, no an fheadhainn a tha a' làimhseachadh nam bagaichean. Tha AGS Airports ag ràdh nach bu chòir dhan stailc buaidh a thoirt air luchd-siubhail, ach tha an t-aonadh Unite ag ràdh nach eil sin fìor.

Tùr Ghrenfell

Thuirt poilis a tha a' rannsachadh teine Thùr Ghrenfell ann an Lunnainn gu bheil iad air 13 agallamhan a dhèanamh fo rabhadh mar phàirt de rannsachadh eucorra. Cha tuirt na Poilis co mheud duine ris an do bhruidhinn iad no cò iad. Tha feadhainn a chaill càirdean anns an teine mì-thoilichte gun tuirt na Poilis anns a' Mhàrt gum bi dà bhliadhna ann air a' char as tràithe mus tig casaidean às a' chùis.

Goireasan Turasachd

Tha sia àiteachan air a' Ghàidhealtachd a' faighinn faisg air £1m eadar iad airson goireasan a leasachadh do luchd-turais. Thàinig an t-airgead bho Stòras Bun-Structair Turasachd nan Sgìrean Dùthchail a stèidhich Riaghaltas na h-Alba ann an 2017. Ann an Loch Abar thèid £300,000 a chosg air goireasan aig pàirce chàraichean an Stìl ann an Gleann Nibheis, agus còrr is £50,000 air goireasan aig Gleann Fhionnghain. Tha £300,000 ann cuideachd do leudachadh air pàirce chàraichean an t-Slignich ann am Port Rìgh, agus faisg air £200,000 aig pàirce chàraichean Bhodach an Stòirr. Agus ann an Eilean Eige, chaidh còrr is £250,000 gu leasachadh thaighean-beaga is ghoireasan eile aig a' chidhe an sin.