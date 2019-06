Coinneamh mu bhurraidheachd NHS

Coinnichidh an duine a rannsaich casaidean de bhurraidheachd aig Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd ri ceannardan na buidhne an Inbhir Nis Diardaoin.

Sheall rannsachadh neo-eisimeileach a chaidh a dhèanamh le Iain Sturrock QC gum faodadh gun do dh'fhulaing na ceudan dhaoine air a shàilleabh.

Chuir còrr air 300 duine fios a dh'ionnsaigh an rannsachaidh.

Dh'innis iad gun robh maoidheadh, eagal agus dol a-mach mì-iomchaidh a' dol air air adhart.

Bhon uair sin, ghabh àrd-oifigear agus cathraiche eadar-amail na buidhne ris an aithisg agus thabhainn iad leisgeul airson na thachair, ged nach robh iad ann an dreuchd aig an àm.

Ach dhan cheathrar dhotairean a dh'innis gu poblach gun robh cultar burraidheachd ann, chan eil sin a' dol fada gu leòr.

Tha a' choinneamh a' tachairt agus Bòrd na Slàinte air plana gnìomha a chur a dh'ionnsaigh Rùnaire na Slàinte Dihaoine seo chaidh air ciamar a thèid molaidhean Mhgr Sturrock a chur an gnìomh.