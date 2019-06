Fosgladh Oifigeil Àrd Sgoil an Òbain

Chaidh togalach ùr Àrd Sgoil an Òbain fhosgladh gu h-oifigeil an diugh.

Tha an sgoil, a chosg £26m air a bhith a frithealadh còrr is 900 duine-cloinne bhon a Ghiblean an uiridh, ach an diugh bha comhairlichean, àrd oifigich agus buidhnean ionadal uileag an lathair airson am fosgladh deas-gnàthach.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich, alumnus Àrd Sgoil an Òbain, tour a dh'Earra Ghàidheal 'son sùil a thoirt air an togalach ùr.