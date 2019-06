Cidsin Sgoil Eòlaigearraidh a' fuireach dùinte

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gum faigh sgoilearan aig Bun-Sgoil Eòlaigearraidh am Barraigh am biadh-sgoile bho Bhàgh a' Chaisteil - a tha deich mìle air falbh.

Thuirt iad gun cosgadh e còrr air £5,000 gus uidheamachd cidsin na sgoile ann an Eòlaigearraidh a chàradh.

Tha seo a' tighinn agus BP nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill, air dragh a thogail mun t-suidheachadh.

Diluain, thuirt esan gur e cùis-nàire a bh' ann gun robh an cidsin ann am Bun-Sgoil Eòlaigearraidh a' dol a dhùnadh an dèidh gearain bhon luchd-obrach nach robh cuid den uidheamachd ag obair mar a bu chòir.

Leis a' chosgais a bhiodh an lùib an uidheamachd a chàradh, cho-dhùin iad gun tèid am biadh sgoile a dheasachadh ann am Bàgh a' Chaisteil agus a thoirt gu Sgoil Eòlaigearraidh.

Dh'innis iad gu bheil seo a' tachairt ann an sgoiltean eile anns na h-eileanan.

A thaobh an luchd-obrach, thuirt iad nach caill duine an cosnadh an aghaidh an toil, agus gun tèid cosnadh eile a thabhainn dhaibh.

Thuirt iad nach eil e cothromach air dhòigh sam bith a ràdh gu bheil iad air a bhith leam leat a' dèiligeadh ris a' chùis, mar a bha Mgr MacNèill a' cumail a-mach.