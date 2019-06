An Ceann-suidhe Trump

Tha am Prìomhaire Theresa May a' coinneachadh ri Dòmhnall Trump aig Sràid Dhowning madainn an-diugh agus i an dùil bruidhinn air seasamh na dùthcha air gnothaichean connspaideach mar Ioran, atharrachadh na gnàth-shìde agus a' companaidh Shìneach Huawei. Seo an dàrna là den turas stàite aig a' Cheann-Suidhe Trump a Bhreatainn.

Leanaidh mòran dhaoine orra a' togail fianais an aghaidh turas a' Chinn-Suidhe Trump cuideachd an-diugh, an Dùn Èideann agus an Glaschu nam measg. Thathar an dùil gur ann an Ceàrnag Thrafalgar ann an Lunnainn a bhios an uiread de dhaoine, agus bidh ceannard nan Làbarach, Jeremy Corbyn, a' bruidhinn ri luchd-iomairt an sin.

Sìona

A' comharrrachadh 30 bliadhna bho na thachair ann an Ceàrnag Tianenmen ann an Sìona, tha an Riaghaltas air a ràdh gun robh na thachair na bhanachdach dhan dùthaich. Ach tha oifigich na dùthcha a' cumail a-mach gun robh iad ceart le bhith a' cur stad air an luchd-iomairt a bha a' togail fianais ann am Beijing. Tha dùil gun deach mòran a mharbhadh - ged nach eil fios cia mheud - nuair a ghluais na feachdan armaichte an aghaidh oileanaich agus daoine eile a bha a' strì is iad an dòchas barrachd saorsa a ghlèidheil.

Casg-breith

Tha Comhairle Baile Ghlaschu air innse gu bheil iad a' sireadh beachd bho luchd-lagha mu bhith a' stèidheachadh raointean bàna, no buffer zones, taobh a-muigh ospadalan far a bheil casg-breith ri fhaotainn. Ma thèid leotha, seo a' chiad den leithid a bhiodh anns an dùthaich. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gum b' urrainn fo-laghan ionadail a chleachdadh airson sònaichean bufair a chruthachadh.

Colaistean

Thug Buidheann-Sgrùdaidh na h-Alba rabhadh seachad do cholaistean na h-Alba mu shuidheachadh an ionmhais aca. Ged a tha àireamhan de dh'oileanaich ag èirigh, tha na thathar a' cosg air na togalaichean air tuiteam. Thuirt an t-Àrd-Neach-Sgrùdaidh nach eil gu leòr airgid-chalpa air a chur a-mach airson na tha a dhìth airson na colaistean a chumail aig an ìre a bu chòir. Tha Colaiste Cheann a Tuath na Gaidhealtachd aig UHI nam measg, agus thathar an dùil gum bi iadsan £2.5m thairis air a' bhuidseat aca ron bhliadhna 2023.

Sgoil Eolaigearaidh

Tha gearan air èirigh mun t-seirbheis bhìdhe aig Bun-Sgoil Eòlaigearaidh, agus Comhairle nan Eilean Siar air a' chidsin a dhùnadh. Tha Ball-Pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill, ag ràdh gun do dh'èirich an suidheachadh às dèidh do chòcaire Sgoil Eolaigearaidh dragh a thogail mu uidheamachd a' chidsin, agus gu bheil a-nis dragh ann mu obair a' chòcaire. Tha a' Chomhairle ag ràdh nach caill i a dreuchd an aghaidh a toil.