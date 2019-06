Dragh mu chidsin Sgoil Eòlaigearaidh

Tha gearan air èirigh ann am Barraigh mu na tha fa-near do Chomhairle nan Siar a thaobh seirbheis bhìdhe Bun-Sgoil Eòlaigearraidh.

Tha BP nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill, ag ràdh gun do dh'èirich an suidheachadh às dèidh do chòcaire Sgoil Eòlaigearaidh dragh a thogail mu uidheamachd a' chidsin.

Chaidh an cidsin an uairsin a dhùnadh le Comhairle nan Eilean Siar, agus tha am biadh a' tighinn à Bagh a' Chàisteil - a' togail dragh mu obair a' chòcaire.

Tha a' Chomhairle ag ràdh nach caill i a dreuchd an aghaidh a toil, ach tha Aonghas Brianan MacNèill ag ràdh nach eil seo co-dhiù mar dhòigh iomchaidh air dèiligeadh ri dragh mu shàbhailteachd.

Sàbhailteachd

"Bha cidsin Sgoil Eòlaigearaidh a' teasachadh tòrr o chionn 's gun robh an dòigh air gaoth agus beagan fuarachd a thoirt a-steach air briseadh 's air stad," thuirt Mgr MacNèill.

"Thuirt am boireannach a bh' air a bhith trang fad còrr air fichead bliadhna a bhith a' dèanamh deagh bhìdh dhan chloinn san sgoil, thuirt i ri Comhairle nan Eilean Siar nach robh, a thaobh falainneachd is sàbhailteachd a thaobh an teas a bh' aice sa chidsin, gun robh feum air seo a chàradh.

"Cola-deug ron sin bha i dìreach an dèidh litir fhaighinn ag innse dhi cho math 's a bha i a' dèanamh san sgoil.

"Ach an àite a-niste a' dol a chàradh an rud a tha ceàrr, 's ann a tha e ann am beachd Comhairle nan Eilean Siar boireannach a chur às a dreuchd.

"Tha iad a' tairgsinn dhi obair aig ìre nas ìsle, nas lugha de dh'uairean san t-seachdain, agus Not nas lugha de thuarastal a bharrachd air sin.

"Agus còmhla ri sin, tha seachdain aice airson co-dhùnadh dè tha i ag iarraidh a dhèanamh.

"Tha daoine a' faireachdainn gu bheil e dìreach uabhasach mar a tha a' Chomhairle air a bhith a' làimhseachadh cuideigin a th' air a bhith ag obair dhaibh gu dìleas airson barrachd air fichead bliadhna.

"Agus chan e dìreach sin ach dè a-nis mu gach neach-obrach eile aig Comhairle nan Eilean Siar a thogas cùis a thaobh sàbhailteachd no falainneachd? An e sin a tha a' dol a thachairt dhaibhsan cuideachd?

"Tha mi a' smaointinn gu bheil iad a' cur droch theachdaireachd dhan luchd-obrach aca fhèin," thuirt e.

Thathas a' feitheamh beachd bho Chomhairle nan Eilean Siar.