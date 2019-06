Tha clann à Bun-sgoil Shiaboist ann an Leòdhas ag ionnsachadh sgilean àiteachais ann am polycrubs a bhuineas do chompanaidh Horsiadar, aig a bheil crann gaoithe anns a'bhaile.

Tha an sgoil a cleachdadh seo mar bhunait airson leasanan mu bhiadh agus atharrachadh na gnàth-aimsire.

Chaidh Aonghas Dòmhnallach a choimhead mar a tha dol dhaibh.