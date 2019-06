Seirbheis cuimhneachaidh Chinook an Cinn Tìre

Chaidh seirbheisean cuimhneachaidh a' chumail ann an Ceann Tìre air an deireadh sheachdain airson 29 a chaill am beatha ann an tubaist heileacoptair 's na naochadan.

'S iad àrd-oifigearan tèarainteachd à Èirinn a Tuath a bh'anns a mhòr chuid de na chaidh a mharbhadh nuair a thuit itealan Chinook às an adhar bho chionn 25 bliadhna.

Tha Ministreachd an Dìon air connspaid adhbhrachadh bho chionn ghoirid 's iad a beachdachadh am bu chòir cuir as do phàipearan cò-cheangailte ris an tubaist.

Tha Andreas Wolff ag aithris.