Dùil ri £1m 'son fhir-tàileisg

Tha companaidh rùp ag ràdh gu bheil iad an dùil gun tèid uiread ri £1m a phàigheadh airson fear de dh'Fhir-Tàileisg Leòdhais a cheannach, nuair a nochdas e aig rùp a dh'aithghearr.

A rèir Sothebys, 's ann bho chionn ghoirid a-mhàin a fhuair an teaghlach leis a bheil e dearbhadh gun robh am fear-tàileisg a cheannaich an seanair air £5 ann an 1964 mar aon den fheadhainn a fhuaireadh air tràigh ann an Ùige, Leòdhais ann an 1831.

Bha eòlaichean 's gun fios aca air càite an robh còig de na pìosan sin - am fear seo nam measg.

Air an dèanamh de dh'ìbhiridh uàlrais ann an linn nan Lochlannach, tha Fir-Tàileisg Leòdhais am measg nam prìomh thaisbeanaidhean a tha a' tàladh dhaoine gu Taigh-Tasgaidh Bhreatainn ann an Lunnainn, agus gu Taigh-Tasgaidh Nàiseanta na h-Alba ann an Dùn Èideann.

Thèid am fear-tàileisg a thaisbeanadh ann an Dùn Èideann Dimàirt, agus ann an Lunnainn air thoiseach air an rùp aig Sotheby's air an 2na Iuchar, le dùil gun tèid a cheannach le, no a thoirt air iasad do, taigh-tasgaidh.