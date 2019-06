Tha luaidh ga dhèanamh air an neach-teagasg Ghàidhlig Donnchadh MacGuaire, a th' air caochladh aig aois 73.

Chuir Mgr MacGuaire seachad iomadh bliadhna mar neach-sgrùdaidh nan sgoiltean, le uallach airson na Gàidhlig, agus bha e cuideachd air a mheas cudromach ann a bhith a' stèidheachadh Sabhal Mòr Ostaig.

Rugadh Donnchadh MacGuaire ann am Muille às dèidh an Dàrna Cogaidh, agus bhuineadh e do theaghlach a bha ainmeil am beul-aithris an eilein.

Air oideachadh ann an Àrd-Sgoil Thobair Mhoire agus Àrd-Sgoil an Òbain, chaidh e dhan oilthigh an Glaschu, agus thug obair mar thidsear Gàidhlig e a dh'Inbhir Nis, far an robh e iomadh bliadhna os cionn rionn na Gàidhlig aig Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis.

Le ùidh mhòr ann an leasachadh na Gàidhlig, bha e na phàirt chudromach sna tràth-làithean de Shabhal Mòr Ostaig agus an ceann sreath na chathraiche air Urrasairean an t-Sabhail.

Às dèidh do Mhurchadh MacLeòid nach maireann a dhreuchd fhàgail mar àrd-inspector airson cànain le uallach airson na Gàidhlig sna sgoiltean, ghabh e thairis an dreuchd sin.

Bha e na àrd-inspector sgoiltean airson timcheall air 20 bliadhna.

A rèir feadhainn a bha eòlach air rinn e obair ionmhalta agus fìor chudromach ann an leasachadh na Gàidhlig, mar eisimpleir ann an Sabhal Mòr Ostaig, agus na chathraiche air a' bhuidhinn Fèisean nan Gàidheal.

Tha e a' fàgail a bhean Edith agus triùir chloinn-nighean.