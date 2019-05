Bùth Sgitheanach ga gabhail thairis?

Chaidh innse an-raoir ann an Talla Mhinginis san Eilean Sgitheanach gum bu chòir dòchas a bhith aig muinntir na sgìre gun gabh an aon bhùth a th' air fhàgail san àite a ghabhail os làimh leis a' choimhearsnachd agus a chumail fosgailte.

Seo is co-chomhairle ga cumail a tha a' trusadh bheachdan air na cothroman is dùbhlain a bhiodh an lùib na h-iomairt, agus dè seòrsa bùtha a bu thoil le daoine san àite fhaicinn.

Tha tuilleadh aig Alasdair MacLeòid.