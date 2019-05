Iarrtas 'son inbhe "eilein" do Ghallaibh

Image caption Tha gearan ann gu bheil Gallaibh ga fhagail air dheireadh.

Tha cuid ann an Gallaibh ag iarraidh an aon taic riaghaltais 's a gheibh na h-eileanan agus dragh orra mu ghearraidhean sheirbheisean agus crìonadh sluaigh.

A-rèir àireamhan ùra faodaidh lùghdachadh 20% tighinn air na tha de dhaoine a tha a' fuireach ann an Gallaibh thairis air an ath 20 bliadhna.

Bha an sgìre uair aithnichte airson iasgach an sgadain, clachaireachd agus an gnìomhachas niùclasach - obair a bha a' cumail cosnaidh ri mòran.

A-nis tha rabhadh ann gu bheil an siorrachd a' sìor dhol sìos agus gum feumar obair mhòr airson piseach a thoirt air an eaconamaidh agus daoine a chumail ann.

Thuirt an comhairliche Mata Rees: "Bhiodh e math nam fosgladh VisitScotland ionad an seo a-rithist ged nach eil cus coltais ann gun tachair sin.

"Chan eil sinn airson 's gun cur iad an cùl rinn, agus tha grunn rudan ann nach cosgadh an t-uabhas de dh'airgead, nam measg an t-ionad fiosrachaidh aig VisitScotland.

"Tha e gu math bunaiteach, coltach ri na bancaichean agus na h-oifisean puist agus seirbheisean eile a' falbh. Tha mi a' tuigsinn na h-argamaid eaconamaich ach ann an sgìrean iomallach tha sinn feumach air rud a bharrachd.

"Ma choimheadas tu ris na h-eileanan, tha dìon aca fon lagh a bheir dhaibh barrachd taic-airgid agus, nam bheachd, bu chòir dèileagadh ri Gallaibh mar eilean.

"Tha sinn còrr air 100 mìle air falbh bho Inbhir Nis, agus 's e dùbhlan mòr a tha sin."

Image caption Tha rabhadh ann gun tuit àireamh an t-sluaigh ann an Gallaibh gu mòr san ath 20 bliadhna.

"Seirbheis nas fheàrr sna h-Innseachan"

Tha aon bhoireannach mar-thà air an sgìre fhàgail.

Thàinig air Pranjlei Christian, 30, a tha na tidsear ceimigeachd, a dhol ann an cabhaig gu ospadal ann an Inbhir Nis ann an cùl càr caraid nuair a bha a' chiad leanabh aice.

"Bha dùil agam gum biodh an leanabh agam ann an Inbhir Ùige. Fiù's anns na h-Innseachan, an dùthaich às a bheil sinn, tha e gu math furasta cùram màthaireil fhaighinn taobh a-staigh leth uair de thìde bhon dachaigh agad.

"Chuir e iognadh mòr orm nuair a chaidh innse dhomh gum biodh an leanabh air a bhreith ann an Inbhir Nis.

"Bha sin na dhuilgheadas dhuinn leis nach eil comas dràibhidh aig duine againn," thuirt i.

Image caption Tha luchd-iomairt ag ràdh gum bu chòir barrachd a dhèanamh airson daoine a tharraing a Ghallaibh.

Sanasachd a dhìth

Tha aon tè san sgìre air seirbheis fiosrachaidh do luchd-turais a stèidheachadh sa bhùth aice ann an Inbhir Theòrsa.

Tha Laura Freeman ag ràdh nach eil i a' tuigsinn carson nach eil duine a' dèanamh barrachd a thaobh a bhith sanasachd na sgìre.

"Tha an t-uabhas de rudan tarraingeach an seo mar na dùin agus na th'air fhàgail de sheann bhailtean - fear aca nas motha, tha'd ag ràdh, na Skara Brae - nach deach a leasachadh.

"Le slighe NW500 chan eil soidhnichean ann agus gabhaidh sin dèanamh sa bhad. Tha gu leòr ann a dh'fhaodadh a bhith air a dhèanamh an seo agus cha thuig mi carson nach eil duine ga dhèanamh," thuirt i.