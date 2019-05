Sgiobaidhean Ynys Môn air an ainmeachadh

Tha fios a-nise cò bhios a' riochdachadh nan Eilean Siar aig Farpais Ball-Coise Ynys Môn air an ath-mhìos is sgioba-stiùiridh WIIGA air buidheann nam fear ainmeachadh.

Tha an fharpais seo ann leis nach eil ball-coise na phàirt de Gheamaichean nan Eilean am-bliadhna air sgàth is nach eil pàircean gu leòr ann an Gibraltar.

Chaidh sgioba nam ban a sgaoileadh an t-seachdain seo chaidh.

Ag ainmeachadh sguad nam fear, thuirt WIIGA gur dòcha gur e seo a' bhuidheann as òige a tha iad air taghadh a-riamh 'son farpais den leithid agus sianar de na cluicheadairean nas òige na 20.

Thuirt iad gu bheil seo air am misneachadh is sùil aca air Geamaichean nan Eilean ann an Guernsey ann an 2021 is Arcaibh ann an 2023.

Buidheann nam Fear

Jack MacIllinnein - United Steòrnabhaigh

Cailean MacRisnidh - Am Bac

Gòrdan Caimbeul - An Taobh Siar

DI MacIllinnein - Càrlabhagh

Niall Moireasdan - Nis

Josh Mac a' Ghobhainn - An Rubha

Peadar MacCoinnich - Na Lochan

Calum MacIllinnein - Am Bac

Peadar MacCoinnich - Na Lochan

Raibeart Shirkie - An Taobh Siar

Raibeart MacCoinnich - Am Bac

Raibeart Jones - An Rubha

Eachainn Miller - Càrlabhagh

Sam MacAoidh - An Taobh Siar.

Archie Dòmhnallach - Saints an Iochdair

Mikey Jones - An Rubha

Calum MacAoidh - Càrlabhagh

Friseal Macleòid - Càrlabhagh

Luke MacAoidh - An Taobh Siar

Dominic MacAmhlaidh - Èirisgeidh

Bidh fireannaich nan Eilean ann am Buidheann A còmhla ri Ynys Môn, Arcaibh is Jersey.

Chaidh sgioba nam ban aig na h-Eileanan an Iar ainmeachadh mar thà.

Tha an sguad sin mar a leanas:

Buidheann nam Ban

Chloe NicNeacail - Rangers / An Rubha

Holly Mhàrtainn - Leòdhas is na Hearadh / Aths

Christine NicFhionghain - Queen's Park

Eleanor Nic a' Ghobhainn - Glaschu

Ann Louise Stiùbhart - Leòdhas is na Hearadh (Sgiobair)

Maryam Lee - Leòdhas is na Hearadh / Aths

Isabelle Bain - Oilthigh Ghlaschu

Sinead NicLeòid - Glaschu

Kirsty NicDhòmhnaill - Glaschu

Beth NicLeòid - Tobar na Màthar

Shana NicPhàil - Leòdhas is na Hearadh

Sian NicFheargais - Leòdhas is na Hearadh

Annie NicIllinnein - Oilthigh Ghlaschu

Jessica NicLeòid - Leòdhas is na Hearadh / Aths

Kayleigh NicCoinnich - Caley Thistle

Màiri NicLeòid - Leòdhas is na Hearadh

Bidh na boireannaich a' cluich ann am Buidheann A an aghaidh Ynys Môn agus Hitra.

Bidh Farpais Ynys Môn ann eadar an 15mh is an 22mh den Ògmhìos.