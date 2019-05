Brexit

Tha Theresa May a' toirt fiosrachaidh dhan chaibineat mun phlana às ùire aice airson Brexit, mus bi bhòt eile anns a' Phàrlamaid tràth air an ath-mhìos. Tha e coltach gu bheil gealltanas anns a' phlana seo mu chòirichean do luchd-obrach mar a bha na Làbaraich ag iarraidh, ach gu bheil am Prìomhaire fhathast a' diùltadh referendum eile.

British Steel

Tha feadhainn a tha faisg air British Steel ag ràdh gum faodadh a' chompanaidh a dhol gu rianachd a-màireach mura dèan an Riaghaltas cobhair orra le taic airgid. Tha British Steel ann an còmhraidhean ri ministearan an Riaghaltais an-dràsta agus tha dùil ri co-dhùnadh an-diugh am faigh a' chompanaidh iasad ann an èiginn airson an cumail a' dol.

Huawei

Thuirt ceannard na companaidh Sìonaich Huawei nach gabh còmhstri ris na Stàitean Aonaichte seachnadh leis cho adhartach 's tha a' chompanaidh. Thuirt Ren Zhangfei gun robh làn dùil aige gun cuireadh na h-Aimeireaganaich casg malairt orra leis cho fada air thoiseach air dùthchannan eile 's tha an an teicneolas aig Huawei.

Ceannairc

Chuir poilis ann an New Zealand casaid cheannairc ris na casaidean a tha an aghaidh an duine a tha fo amharas mu na h-ionnsaighean air dà mhosc ann an Christchurch sa Mhàrt anns an deach còrr is 50 duine a mharbhadh. Seo a' chiad uair a chaidh casaid cheannairc a chur mu choinneamh nan cùirtean ann an New Zealand.

Drechdan PSA

Tha Comhairle na Gàidhealtachd a' cumail a-mach nach toir gearraidhean anns na seòmraichean sgoile faisg uimhir de bhuaidh air sgoiltean 's a bha dùil. Thèid cur às do dhà dheug dreuchd PSA - pupil support assistant - ach gheibh iad sin taic a' faighinn obair eile taobh a-staigh na comhairle. Tha an t-ùghdarras ag ràdh gu bheil an àireamh sin gu math nas lugha na bha dùil. Ach a bharrachd air sin, thèid cur às do 50 dreuchd PSA, a tha bàn an-dràsta.

An Eaglais Shaor

Tha Àrd-Sheanadh na h-Eaglaise Saoire an-diugh a' deasbad carson a tha an àireamh mhinistearan a tha far an obair tinn a' sìor fhàs. Tha dragh ann gu bheil cus uallaich air feadhainn de na ministearan. Agus tha Àrd-Sheanadh Eaglais na h-Alba a' bruidhinn air plana a bheireadh atharrachadh mòr air clèirean na h-eaglaise. Chaidh taic a chur ann am prionnsabal aig an Àrd-Sheanadh an-dè ris an àireamh chlèirean a ghearradh bho 45 gu 12 agus thèid bhòtadh a-rithist air a' mholadh sin an-diugh.