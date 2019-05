Tha fios a-nise air an taghadh san dàrna chuairt de Chupa Amaitearach na Gàidhealtachd às dèidh gheamaichean an deiridh-sheachdain.

Bha là an ìre mhath aig sgiobaidhean Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse le Slèite is an Srath a' soirbheachadh 7-4 air falbh an aghaidh F&R Union, is Caol Àcain cuideachd a' buannachadh 4-2 air an rathad an aghaidh Innes CI.

Chaidh Malaig a-mach ge-tà, a' call 4-2 aig an taigh ri Balloan Compass, is rinn Hill Rovers a' chùis 2-0 air Iar Thuath an Eilein Sgitheanaich ann an Ùige.

Ann an Roinn nan Eilean Siar, chaidh Càrlabhagh air adhart air breaban-peanais an aghaidh a' Bhac às dèidh dha na sgiobaidhean crìochnachadh co-ionnan 3-3.

Gu h-iongantach, bha am Bac air a bhith air thoiseach 3-0 sa gheama sin.

Rocaid

Rinn Nis a' chùis air United 4-2 is Jack Dunlop le tadhal cho math, tha fios, a chunnacas an àite sam bith air an deireadh-sheachdain.

Bha connspaid ron gheama eadar Èirisgeidh is Barraigh is e air a ghluasad à Èirisgeidh a Lionacleit.

Bha na Barraich comhfhurtail gu leòr air an là ge-tà, a' soirbheachadh 3-0 air a' cheann thall.

San dà gheama eile anns na h-Eileanan an Iar, chaidh an Rubha air adhart 2-1 an aghaidh Southend is rinn Athletic an gnothach 3-0 air Beinn nam Fadhla.

Seo na geamaichean a bhios ann san dàrna chuairt:

Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd - An Dàrna Cuairt

Càrlabhagh - Whitedale

Loch Nis - Taigh-Òsta Cheasaig a Tuath

Athletic Steòrnabhaigh - Caol Àcain

Rendall - Liabost

Slèite is an Srath - Balloan Campus

Lerwick Spurs - Kirkwall Hotspur

Pentland United - High Ormlie Hotspur

Staxigoe United -Bellmac

Helmsdale United - Nis

Barraigh - Wick Groats

Brora Wanderers - Kirkwall Thorfinn

Hill Rovers - Loch an Inbhir

Abhach v Cunndainn

Blackrock Rovers - Baile Màiri

Baile a' Chaisteil - ICM Electrical

An Rubha - Watten

Bidh na geamaichean ann Disathairne an 8mh den Chèitean