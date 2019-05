NHS nan Eilean Siar a' dol às àicheadh burraidheachd

Tha Bòrd Slàinte nan Eilean Siar a' dol às àicheadh gu bheil trioblaid le burraidheachd anns a' bhuidhinn is casaidean air nochdadh bho chuid a bha ag obair ann.

Dh'innis triùir a bha ag obair aig NHS nan Eilean Siar dhan BhBC gun robh an slàinte inntinn air fulang ri linn dol a-mach mhanaidsearan.

Thuirt an t-aonadh Unison gu bheil grunn chùisean air a bhith ann bho chionn ghoirid a tha nan adhbhar uallaich.

Tha burraidheachd is dol a-mach mì-iomchaidh ann an seirbheis na slàinte air a bhith fon phrosbaig às dèidh do chasaidean nochdadh an-uiridh mu NHS na Gàidhealtachd.

Chaidh rannsachadh neo-eisimeileach a dhèanamh le Iain Sturrock QC.

Cuideam

Dh'innis na ceudan dhan rannsachadh sin gun robh iad air "eagal, maoidheadh agus dol a-mach mì-iomchaidh" fhulang san àite-obrach, is thuirt Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, gum bu chòir do bhùird-shlàinte eile leasanan ionnsachadh.

A-nise tha triùir a bha ag obair aig Bòrd Slàinte nan Eilean Siar ag ràdh gun do dh'fhulaing iadsan.

Am measg nan cùisean, dh'innis boireannach, nach eil airson is gun tèid a h-ainmeachadh, gun do thog i dragh le ceannardan mu uallach-obrach.

Thuirt i nach robh i den bheachd gun d'fhuair i èisteachd cheart sa chiad dol a-mach, is às dèidh dhith gearan oifigeil a dhèanamh, gun do mhothaich i gun robh luchd-obrach eile ga seachnadh is ga maslachadh ann an coinneamhan.

Dh'innis i nach robh dol às aice ach am bòrd-slàinte fhàgail.

Bha Agnes Rothach ag obair aig NHS nan Eilean Siar fad 29 bliadhna.

"Dh'fhairich mi gun deach ionnsaigh a dhèanamh orm le consultant", thuirt Agnes Rothach.

"Bha sinn a' dèiligeadh le tubaist mhòr is tha poileasaidh shònraichte ann airson an leithid sin. Bha mise os cionn a' ghnothaich is bha mi os cionn na roinne.

"Cha ghabhadh e ris an rud a bha mi ag iarraidh air a dhèanamh. Bha mi a' smaoineachadh mu dheireadh gun robh e a' dol a thoirt ionnsaigh orm, bha e a' tighinn na b'fhaisge is na b'fhaisge orm is a' trod is ag èigheachd", thuirt i.

Thuirt i nach do rinn duine aig NHS nan Eilean Siar dad airson a cuideachadh.

Fianais

Thuirt Àrd-Oifigear NHS nan Eilean Siar, Gòrdan MacSheumais, nach eil trioblaid le burraidheachd sa bhuidhinn.

"Tha mi a' dol às àicheadh seo gu tur", thuirt Mgr MacSheumais.

"Chan eil fianais sam bith san deich bliadhna a tha mi air a bhith ag obair aig NHS nan Eilean Siar - is grunn sgrùdaidhean air a bhith ann am measg luchd-obrach - gu bheil burraidheachd a' dol sa bhuidhinn", thuirt Mgr MacSheumais.

Dh'innis e gu bheil poileasaidhean làidir aig a' bhuidhinn an aghaidh burraidheachd.

Thabhainn Mgr MacSheumais leisgeul air duine sam bith a bha ag obair aig NHS nan Eilean Siar is a tha a' faireachdainn gun do dh'fhulaing iad air sgath dad a thachair dhaibh san àite-obrach.

Thuirt e nach eil àite ann am Bòrd nan Eilean Siar airson dol a-mach mì-iomchaidh.