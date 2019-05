Tha an t-Urras a chaidh a steidheachadh ann an ainm Eilidh NicLeòid à Barraigh a' cumail a' chiad thachartas mòr aca air an deireadh sheachdain. Tha còrr air lethcheud neach gu bhith a' ruith ann am Manchester mar chuimhneachan air Eilidh, a dh'eug ann an ionnsaigh cheannarc sa bhaile cha mhòr dà bhliadhna air ais. Tha an aithris seo aig Iain MacAonghais.