Dundee United air thoiseach

Tha làmh an uachdair aig Dundee United anns na geamaichean play-off às dèidh dhaibh a' chùis a dhèanamh 1-0 air Caley Thistle oidhche Mhàirt.

Thòisich United gu làidir ann an Inbhir Nis is Pòl McMullan gu sònraichte na thrioblaid do ICT air a' chliathaich.

Thàinig Inbhir Nis a-steach dhan gheama is bha iad glè fhaisg air tadhal le oidhirp bho cheann Jordan White a bhuail am post.

Bha cothrom eile aig White an uairsin is fear-glèidhidh United, Benji Siegrist, air am ball a chall is e far na loidhne aige, ach dh'fhàillich air ICT brath a ghabhail air an t-suidheachadh.

Connspaid

Thionndaidh an geama tràth san dàrna leth is Liam Polworth air a chur dheth airson cas àrd.

Bha coltas air Inbhir Nis gun robh iad comhfhurtail gu leòr le deichnear, ach mar a chaidh an geama air adhart thòisich iad suidhe beagan nas doimhne.

Thàinig an tadhal le beagan is deich mionaidean air fhàgail, oidhirp bho Nicky Clark a' tighinn far a' phuist is McMullan an uairsin ga dhrileadh a-steach far a' phuist eile.

An e cairt dhearg a bh' ann?

Chrìochnaich an geama 1-0 is Inbhir Nis rudeigin mì-thoilichte leis an rèitire.

"Cha robh sinn a' creidsinn gur e cairt dhearg a bh' ann. Bhiodh cairt bhuidhe air a' chùis a dhèanamh", thuirt manaidsear ICT, Iain Robasdan.

"Dh'atharraich an geama gu tur leis a' cho-dhùnadh is tha sinn car goirt mu dheidhinn.

"Tha sinn 1-0 air deireadh ach tha sinn air buannachadh aig Tannadice roimhe. Thèid sinn ann làn mhisneachd", thuirt e.

Doirbh

Dh'innis manaidsear United gu bheil fios aca nach eil an obair aca dèante fhathast.

"Tha sinn toilichte ach chan eil an gnothach seachad", thuirt Robbie Neilson.

"Tha geama doirbh, doirbh romhainn a-nise", thuirt e.

Bidh an geama sin aig Tannadice oidhche Haoine.