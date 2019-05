Teine ann am Mealbhaich

Image copyright Matthew Reiss

Tha luchd-smàlaidh fhathast a' strì ri teine mòintich am am Mealbhaich an Cataibh.

Chaidh iad chun na làraich an toiseach oidhche Dhòmhnaich.

Dhearbh an t-Seirbheis Smàlaidh gu robh sia innealan fhathast an làthair feasgar Dimàirt.

Thuirt iad gun robh rathad an A836 - a tha na phàirt den NC500 - dùinte ùine ri linn an teine, ach gu bheil e a-nise air fosgladh a-rithist.

Tha an teine cuideachd air buaidh a thoirt air loidhnichean dealain, is thuirt an t-Seirbheis Smàlaidh gu bheil cuid fhathast gun dealan.