Ceathrar fo chasaid an co-cheangail ri oidhirp air murt

Dh'innis Poileas Alba gun deach ceathrar a chur fo chasaid ann an co-cheangail ri oidhirp air murt anns a' Mhanachainn.

Tha seo às dèidh tachartas ann an taigh ann am Pàirc Orchard sa bhaile mu 5.20 madainn Didòmhnaich.

Chaidh fireannach agus boireannach a ghoirteachadh gu dona.

Bha am fireannach ann an cunnart a' bheatha ach tha a-nise ann an staid sheasmhach san ospadal.

Tha dùil ri ceathrar fhireannach - aois 50, 48, 24 is 18 - ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis Dimàirt.

Thug Poileas Alba taing dhan choimhearsnachd airson an cuideachadh is thuirt iad gu bheil an rannsachadh aca a' leantainn.