Trì troimhe an Cupa Jock Stein

Bha oidhche air leth aig sgiobaidhean Steòrnabhaigh Diluain is United is Aths am measg na rinn adhartas ann an Cupa Jock Stein.

Tha United air an seusan a thòiseachadh gu math is iad mar-thà air an Taobh Siar a chur a-mach à Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd.

Bha iad ris an aon chleas a-rithist aig Cnoc a' Choilich an aghaidh Chàrlabhaigh.

Bha a h-uile coltas ann gun robh United a' dol troimhe nuair a chuir iad tadhal ann an ùine a chaidh a chur ris a' gheama.

Gu h-iongantach, bha ùine ann fhathast do Chàrlabhagh tadhal fhaighinn air ais iad fhèin is chaidh na sgiobaidhean gu ùine a bharrachd.

Rinn oidhirp bho astar bho Sheumas Dòmhnallach san dàrna leth de dh'ùine a bharrachd an gnothach do United ge-tà, is chaidh iad air adhart dhan iar-chuairt dheireannaich 2-1.

Dìoghaltas

Ged a tha iad nan suidhe aig bonn na lìge, bha fìor dheagh oidhche sa chupa aig Athletic cuideachd.

Chaidh Aths air thoiseach tro Kieran Bell le cairteal na h-uaireach air fhàgail, ach fhreagair Chris MacLèoid airson nam Bacach is chaidh an geama seo gu ùine a bharrachd cuideachd.

'S iad Athletic a fhuair an tadhal cudromach, Darren Stiùbhart air an targaid sa chiad leth de dh'ùine a bharrachd gus an geama a bhuannachadh 2-1.

Sa gheama eile oidhche Luain, choinnich na Lochan is an Taobh Siar dìreach trì là às deidh dhaibh cluich sa chuairt dheireannaich de Chupa ABC.

Fhuair na Lochan dìoghaltas, gu ìre, is tadhal bho Dhàibhidh Màrtainn anmoch sa gheama gan cur troimhe 1-0 an turas seo.

Bidh an geama eile sa chairteal chuairt dheireannaich ann Diciadain eadar na Hearadh is an Rubha.

Bidh aire an uairsin air Cupa Amaitearach na Gàidhealtachd aig an deireadh-sheachdan, is sgiobaidhean bho Lìog Leòdhais is na Hearadh, Lìog an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse, is Lìog Uibhist is Bharraigh uile gus a bhith a' farpais.