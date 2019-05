Taic ga sireadh 'son aiseagan Earra-Ghàidheal

Image copyright Google

Tha Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid a' cur ìmpidh air Riaghaltas na h-Alba ceithir aiseagan a tha iad a' ruith a ghabhail os làimh.

'S iad a' Chomhairle a tha a' lìbhrigeadh sheirbheisean eadar Saoil is Eisdeal is Saoil is Luinn anns na h-Eileanan Sgleat, is cuideachd eadar Ìle is Diùra, is eadar Port na h-Apann is Lìos Mòr.

Tha dragh air an ùghdarras ionadail gu bheil na h-aiseagan uile a' fàs sean is gum feum an toirt a-mach à seirbheis an ceartuair.

Thuirt iad gu bheil e a' cosg còrr is £1m dhaibh gach bliadhna airson na seirbheisean a chumail a' dol.

Dh'innis iad gu bheil seo air uallach a chur air buidseatan eile.

Tha iad ag ràdh gu bheil comhairlean eile a' faighinn taic airson aiseagan a ruith ach nach eil iad fhèin.

"'S e seirbheisean gu tur rianatach a th' ann an trì de na ceithir seirbheisean a th' againn", thuirt Ceannard Poileasaidh nan Rathaidean is nan Goireasan aig Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid, Ruairidh MacCuthais.

Cothromach

"Chan eil sinn ag iarradh dad a tha mì-reusanta. Fhuair Còmhairle Arcaibh agus Comhairle Shealtainn £10m am-bliadhna is gheibh iad £10m an ath-bhliadhna gus na seirbheisean aiseig aca a ruith - mar as còir.

"Rinn sinn tagradh cuideachd is cha d'fhuair sinn sgillinn. Cha creid mi gu bheil sin cothromach", thuirt e.

Dh'innis a' Chomhairle gu bheil iad air a bhith a' còmhradh ri Còmhdhail Alba a thaobh na seirbheisean a ghabhail os làimh.

Tha a' Chomhairle den bheachd gun gabhadh seo a dhèanamh fon chùmhnant a th' aig Còmhdail Alba le CalMac.

Coinnichidh Comataidh Poileasaidh is Stòrais na Comhairle Diardaoin gus bruidhinn air a' chùis.

Thèid iarraidh air buill taic a chur ris a' ghluasad.

Beachdaichidh iad cuideachd air mar a ghabhas am plana a thoirt air adhart.

Tha an aithisg cuideachd ag ràdh gu bheil a h-uile coltas ann gun tèid faraidhean suas san eadar-ama.