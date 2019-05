Taghadh Chupa na Camanachd

Thàinig grunn gheamaichean tarraingeach às an ad san dàrna chuairt de Chupa na Camanachd.

Nam measg, bidh Baile Ùr an t-Slèibh an aghaidh Lòbhait - a' chuairt dheireannach a bh' ann san dà bhliadhna mu dheireadh.

Tha dàrbaidhean ann cuideachd le Loch Abar an aghaidh Chill Mhàillidh is Caol Bhòid a' cur fàilte air Inbhir Aora.

Bidh na Sgitheanaich misneachail air adhartas is iad aig an taigh an aghaidh Celtic an Òbain.

Tha an taghadh air fad mar a leanas:

Cupa na Camanachd - An Dàrna Cuairt

Camanachd an Eilein Sgitheanaich - Celtic an Òbain

Camanachd an Òbain - Gleann Urchadain

Baile Ùr an t-Slèibh - Lòbhat

Loch Abar - Cill Mhàillidh

Caol Bhòid - Inbhir Aora

Ceann a' Ghiuthsaich - A' Mhanachainn

Eilean Bhòid / Glaschu Meadhan Earra-Ghàidheal - Ceann Loch Seile

An Gearasdan - Cabair Fèidh

Bidh na geamaichean ann air a' chiad là den Chèitean.

Bidh a' chuairt dheireannach ann Disathairne an 14mh den t-Sultuin aig an Àird sa Ghearasdan.