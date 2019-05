Julian Assange

Dh' fhoillsich ùghdarrasan na Suaine gu bheil iad a' dol a dh'ath-fhosgladh an rannsachaidh air casaidean èigneachaidh an aghaidh Julian Assange. Chaidh a stad bho chionn trì bliadhna, nuair a fhuair Mgr Assange comraich ann an ambasaid Ecuador ann an Lunnainn. Thuirt Leas Àrd-neach-casaid na Suaine, Eva-Marie Persson, gun deadh iad an sàs anns a' chùis a-rithist seach gu bheil Mgr Assange a-nis an grèim ann am Breatainn.

Iran

Dh' innis ùghdarrasan Iran gun deach binn deich bliadhna sa phrìosan air fear de mhuinntir na dùthcha, fo chasaid gun robh e na fhear-brathaidh do Bhreatainn. Thuirt neach-labhairt bho Roinn Cheartais Iran gun robh an duine os cionn pròiseact co-cheangailte ri cultar do Chomhairle Bhreatainn. Cha tuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte dad fhathast.

Cridhe

Chaidh an àireamh a tha a' bàsachadh le tinneasan cridhe agus le stròc ann an Alba an àirde airson a' chiad uair ann an 50 bliadhna. Sin ann an daoine nas òige na 75. A rèir Bunait Cridhe Bhreatainn, tha faisg air 50 duine a' faighinn bàs gach là ann an Alba ri linn leithid de thinneasan.

Bancaichean

Thàinig rabhadh bho chomataidh phàrlamaid gur dòcha gum feumar uallach laghail a chur air bancaichean mura dèan iad barrachd airson dèanamh cinnteach gun cùm iad seirbheisean ri leithid seann daoine 's daoine a th' ann am bochdainn. Tha iomagain air Comataidh Thaghta Roinn an Ionmhais mu na tha a' tachairt ann an coimhearsnachdan nuair a thèid banca a dhùnadh. Tha iad ag ràdh gu bheil daoine tric gan stiùireadh gu Oifis a' Phuist no chun an eadar-lìn, nach eil uaireanan freagarrach dhaibh.

Aiseagan

Tha coinneamhan poblach a' tòiseachadh an-diugh mar phàirt de cho-chomhairleachadh mu sheirbheisean aiseig nan Eilean Siar san àm ri teachd. 'S e Còmhdhail Alba a tha os an cionn. Bidh a' chiad sheisein ann an Dalabrog feasgar. Chuir Cathraiche Comataidh Còmhdhail nan Eilean Siar, Ùisdean Robasdan, ìmpidh air daoine a dhol gu na coinneamhan agus an cuid bheachdan a thoirt seachad.

Brexit

'S e an t-seachdain seo a dhearbhas an soirbhich le còmhraidhean Bhrexit eadar an Riaghaltas agus na Làbaraich, a rèir Rùnaire nan Dùthchannan Cèin, Jeremy Hunt. Chuir Mgr Hunt cuideachd gu tur an aghaidh dàrna referendum a bhith ann air Brexit. Bha leabhraiche Bhrexit nan Làbarach, Sir Keir Starmer, air a ràdh gum biodh e do-dhèanta aonta sam bith fhaighinn tro Thaigh nan Cumantan gun bhòt am measg an t-sluaigh an toiseach.

Daltachd

Dh' iarr Ministear Chloinne na h-Alba gun coimheadadh barrachd dhaoine air a dhol nan luchd-cùraim dalta. Bha Maree Todd a' bruidhinn aig toiseach Cola-deug a' Chùraim Dhalta - a tha a' tachairt feadh na Rìoghachd Aonaichte. Tha an carthannas an Lìonrath Daltachd a' dèanamh dheth gum bi 580 teaghlach dalta ùr a dhìth ann an Alba am-bliadhna.