Mì-thoileachas le MacShimidh

Tha mì-thoileachas sa Mhanachainn is cuid a' fàgail air an uachdaran gu bheil e a' feuchainn ri bacadh a chur air daoine a tha 'son slighe-coiseachd faisg air an dachaigh aige a chleachdadh.

Tha am Morair MacShimidh, Sìm Friseal, air àite parcaidh aig Drochaid nam Manach faisg air a' Mhanachainn a dhùnadh.

Tha seo air fàgail gu bheil e nas dorra do sheann daoine agus teaghlaichean òga an t-slighe coiseachd ri taobh na h-aibhne a chleachdadh.

Ceasnachadh

Chaidh cuideachd ticeadan parcaidh neo-oifigeil fhàgail air cuid de chàraichean.

Thill am Morair MacShimidh dhachaidh airson fuireach san sgìre bho chionn ghoirid.

Dh'innis Comhairle na Gaidhlteachd nach robh fianais sam bith ann gur e slighe phoblach a tha seo, ach dhearbh iad gun robh iad air grunn ghearanan fhaighinn bho dhaoine a chaidh a cheasnachadh fhad 's a bha iad a' coiseachd san sgìre agus daoine eile a fhuair ticeadan parcaidh neo-oifigeil.

Thuirt neach labhairt airson Oighreachd MhicShimidh gu bheil iad a' cur fàilte air luchd-coiseachd ach gum feum iad àitichean parcaidh poblach a chleachdadh.