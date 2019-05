Luaidh ga dhèanamh air sàr sgoilear

Image caption An t-Oll Iain MacAonghais

Tha luaidh ga dhèanamh air an t-Ollamh Iain MacAonghais a bhàsaich Dihaoine aig aois ceitheir fichead sa naoi.

B'e fear de na sàr sgoilearan a thaobh cànan is cultar na Gàidhlig.

Bha e ainmeal airson an obair a rinn e a' cruinneachadh agus ag innse mu dhòigh beatha nan Gàidheal agus bha ùidh mhòr aige ann am beul-aithris agus mar a bhiodh na Gàidheil a' cleachdadh macmeanma.

Rugadh Iain ann an Ùig Leòdhais ann an 1930, ach b'ann ann an Dùn Èideann a chur e seachad a' mhòrchuid de bheatha.

Chur e seachad iomadach bliadhna ag obair aig Sgoil Eòlais na h-Alba, far an do choisinn e cliu airson eòlas agus an rannsachadh a rinn e.

Tha Iain a' fàgail a bhean Wendy agus dithis chloinne, Catriona is Ruaraidh.