Burraidheachd

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, gum bi e an urra ri NHS na Gàidhealtachd am bu chòir airgead-dìolaidh a thoirt do dhaoine a dh'fhulaing burraidheachd. Chaidh aithisg Sturrock air burraidheachd anns an t-seirbheis, fhoillseachadh an-dè. Fhuair an rannsachadh sin gun robh daoine fo eagal aig an obair. Thuirt cathraiche eadar-amail a' bhùird, Boyd Robastan, nach robh ann aig an àm a bha na casaidean gan togail, gu bheil e a-nis an urra ri daoine aig àrd ìre 'sa bhùird, slànachadh a thoirt air an t-suidheachadh agus eisimpleir a shealltainn a leanas.

Malairt

Ghealll Sìona an cuid fhèin fhaighinn air ais air na Stàitean Aonaichte às dèidh do Washington cìsean malart a dhùblachadh air mòran bathair Sìonach. Thèid na cìsean sin an àrd bho 10% gu 25% air leithid uidheamachd eileactronaigeach agus pìosan chàraichean. Thàinig rabhadh bho Mhaoin Airgid na Cruinne, an IMF, gu bheil an t-strì na cunnart do dh'eaconomaidh an t-Saoghail. Ach tha còmhraidhean fhathast a' dol eadar Sìona agus na Stàitean Aonaichte.

Emma Faulds

Chuir na Poilis fireannach aois 39 fo chasaid co-cheangailte ri bàs boireannaich à Cille Mheàrnaig, a chaidh a dhìth Didòmhnaich na Càisge. Chaidh Emma Faulds fhaicinn mu dheireadh ann am baile Mhonkton, ann an Siorrachd Àir. Cha deach a corp fhaighinn idir, ge ta. Tha dùil gum nochd fear anns a' chùirt ann an Inbhir Àir an-diugh fhathast.

Eaconomaidh

Tha àireamhan ùra a' sealltainn gun do dh' fhàs eaconomaidh Bhreatainn 0.5%. Bha sin anns a' chiad trì mìosan den bhliadhna, ann an coimeas ris a' chairteal ron sin.

Roz NicPheadrais

Chaidh a dhearbhadh gun do chaochail boireannach air a' Ghàidhealtachd a bh' air na ceudan mhìltean notaichean a thogail airson feuchainn ris an aillse a bh' oirre a leigheas. Bha Roz NicPheadrais a' fuireach anns a' Mhanachainn, 's bha nòs millteach de dh'aillse fala oirre nach gèilleadh do chemotherapy. Mu dheireadh, dh'aontaich an NHS an leigheas a thoirt dhi, ged a bha i air an t-airgead a thogail, airson fhaighinn ann an Aimeireagadh. Dhearbh an duine aice an-diugh gun do chaochail i aig aois 52, Diluain.