Burraidheachd NHS

Thèid aithisg fhoillseachadh feasgar an-diugh às dèidh rannsachaidh air casaidean mu bhurraidheachd ann an NHS na Gàidhealtachd. Thòisich sin le ceathrar dhotairean a’ gearain mu chultar de mhaoidheadh anns a' bhuidhinn. Thàinig às dèidh sin, ceudan de dhaoine air adhart le aithris air burraidheachd san àite-obrach.

Cur Gheall

Chaidh cìs ùr iarraidh air cur gheall, airson smachd a chur air an droch bhuaidh a tha an gnìomhachas a' toirt air feadhainn air a bheil an cleachdadh air greimeachadh. Tha aithisg anns an robh Oilthigh Ghlaschu an sàs ag ràdh, gum feum atharrachadh mòr a bhith ann oir nach deach a chosg air an trioblaid an-uiridh ach £1.5m. Thuirt Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gun toir iad sùil air an fhiosrachadh.

Emma Faulds

Tha duine a tha 39 an grèim aig Poilis a tha a' rannsachadh mar a chaidh boireannach à Cille Mheàrnaig a dhìth. Tha 11 là a-nis bho bha sgeul mu dheireadh air Emma Faulds a tha i fhèin 39.

Manifesto nan Làbarach

Tha am Pàrtaidh Làbarach a’ foillseachadh am Manifesto an-diugh airson nan taghaidhean Eòrpach, agus a' bhòt ann cola-deug bho an-diugh. Tha am pàrtaidh ag ràdh gun toir iad an Rìoghachd Aonaichte còmhla, gun toir iad Brexit gu buil, agus gun tionndaidh iad às dèidh sin gu na rudan eile as cudromaiche.

Crìonadh Chladaichean

Chuir Rùnaire Àrainneachd Rìoghaltas na Rìoghachd Aonaichte, Mìcheal Gove, dìon air an dòigh 's a bheil an Riaghaltas a’ dèiligeadh le crìonadh mu na cladaichean. Ach dh’aidich e gum faodadh iad barrachd a dhèanamh. Tha buidheann àrainneachd Shasainn ag ràdh gu bheil cunnart ann le buaidh atharrachadh na h-aimsire, gum faodadh a’ mhuir tighinn a-staigh air coimhearsnachdan faisg air cladaichean Bhreatainn. Tha a’ bhuidheann ag ràdh gum feumar, aig a char as lugha, £1bn gach bliadhna a chur ri dìon mu na cladaichean.

Dàil Ospadail Bharraigh

Tha dragh ann am Barraigh gum faodadh dàil a bhith air ospadal ùr, agus Comhairle nan Eilean Siar ag aontachadh rannsachadh a dhèanamh air an gabh àrd-sgoil ùr agus ospadal ùr a chur air an aon làraich ann am Bàgh a’ Chaisteil. Thuirt an Comhairliche Barrach, Dòmhnall Manford, gum feum plana an ospadail ùir gluasad gu sgiobalta gu làn-phlana gnìomhachais ris a bhiodh dùil ro dheireadh na bliadhna, agus dh’iarr e coinneamh phoblach mun t-suidheachadh.