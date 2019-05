Àrd-sgoil agus Ospadal còmhla?

Dh'aontaich Comhairle nan Eilean Siar rannsachadh a dhèanamh air an gabh àrd-sgoil ùr agus ospadal ùr togail air an aon làraich ann am Barraigh.

Rinn còmhraidhean mun àrd-sgoil ùir adhartas bho chionn beagan mhìosan, ach tha a' choimhearsnachd air a bhith a' feitheamh ùine mhòir airson ospadail ùir.

Tha beachd ann gum bu chòir an cur còmhla mar aon phròiseact.

"Tha mi a' smaointinn gu bheil e ro thràth a dhol cho fada ri ràdh gum bi e air aon làraich," thuirt fear de Chomairlichean Bharraigh, Dòmhnall Manford.

Deireadh na Bliadhna

"'S e a' cheist an-dràsta, a bheil e dòigheil agus freagarrach aon phròiseact a dhèanamh airson ospadal agus sgoil a thogail.

"B' fheàrr leamsa an rud a bha dùil gum faicinn-sa a' tachairt, 's e gun tòisicheadh an t-ospadal agus na h-àiteachan cùraim, a bhith air an togail cho fada air ais ri 2016.

"Gum biodh iad an-dràsta ullamh, agus gum biodh an luchd-togail air an eilean a' leanailt orra leis an sgoil a thogail, agus gum biodh an cothrom ann obraichean a chumail anns an eilean.

"Mo thruaighe, chan eil sin air tachairt, agus a' cheist a tha a' tighinn am bàrr an-dràsta - a dh'fheumas tighinn am bàrr - a bheil an sgoil a' dol a thòiseachadh?

"Feumaidh obair gus sgoil ùr a thogail tòiseachadh.

"Chan eil teagamh sam bith nach eil tàmailt ann nach eil an t-ospadal a' gluasad cho luath agus a bu mhath leinn fhaicinn.

"Na dhèidh sin, tha e air a chur a-mach, agus cha ghabh e gluasad gu h-aithghearr, gum feum an t-ospadal gluasad, agus cumail a' gluasad, gu làn-chùis ghnìomhachais, agus gum bi sin deiseil ro dheireadh na bliadhna seo.

Sùil

"Aig an ìre seo, 's e am prìomhachas, gum faic sinn sgoil, agus gum faic sinn taighean-cùraim ann am Barraigh, agus gum bi iad air an togail san aithghearrachd.

"Tha gluasad mòr air tachairt thuige seo.

"Thachair an t-ospadal. Leum e air n-aghaidh 's chaidh e an uairsin na chadal.

"Tha mise an dòchas, agus tha mi cofhurtail, gu bheil gluasad a' dol a bhith ga dhèanamh, ach feumaidh sinn sùil gheur a chumail air a h-uile ceum dheth, nach tèid e a chadal," thuirt e.