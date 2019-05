Dùil ri aithisg na burraidheachd

Image copyright Riaghaltas na h-Alba Image caption Bha Iain Sturrock QC os cionn an rannsachaidh.

Thèid aithisg mu chasaidean de bhurraidheachd ann an NHS na Gàidhealtachd fhoillseachadh Diardaoin.

Nì Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, òraid mun rannsachadh ann am Pàrlamaid na h-Alba feasgar.

Dh'innis ceathrar àrd-dhotairean an-uiridh gun robh cultar de bhurraidheachd ann am Bòrd-Slàinte na Gàidhealtachd fad iomadach bliadhna.

Ann an litir sa phàipear-naidheachd, an Herald, thuirt na dotairean gun robh NHS na Gàidhealtachd a' cur bacadh air daoine bho a bhith a' gearain agus gun robh sin a' toirt droch bhuaidh air an air luchd-obrach agus air a' chùram a bha euslaintich a' faighinn.

Bhon uairsin, tha na ceudan de dhaoine air tighinn air adhart le casaidean de bhurraidheachd.

Dàil

Dh'iarr Rùnaire na Slàinte gun rachadh rannsachadh neo-eisimeileach a chur air chois le Iain Sturrock QC os a chionn.

Ged a tha an aithisg a-nise trì mìosan air deireadh, thèid foillseachadh Diardaoin.

Tha e coltach gu bheil còrr 's 250 duilleag na cois.

Bheir Jeane Freeman òraid seachad sa Phàrlamaid agus bidh cothrom aig buill am beachdan a chur an cèill air a' chuspair.

Chaidh àrd-oifigear ùr is cathraiche eadar-amail fhasdadh aig NHS na Gàidhealtachd anns na mìosan mu dheireadh.