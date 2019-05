Plana airson Taigh-staile Phuirt Ìlein

Image copyright Diageo

Dh'fhaodadh gun tèid uisge-beatha a dhèanamh aig taigh-staile ainmeil ann an Ìle airson a' chiad turas ann an 35 bliadhna fo phlanaichean a chuir Diageo air adhart.

Chuir a' chompanaidh mhòr dibhe plana a-steach airson Taigh-staile Phuirt Ìlein a leasachadh.

Chaidh a dhùnadh ann an 1983.

Dheigheadh an togalach àtha, na stòran agus an togalach anns a bheil na stailean a leasachadh.

Tha seo mar phàirt de phlana luach £35m aig Diageo airson Taigh-staile Phuirt Ìlein agus Taigh-staile Bhrùra ann an Cataibh fhosgladh às ùr.

Dhùin Taigh-staile Bhrùra ann an 1983 cuideachd.

Dhùin Taigh-staile Phuirt Ìlein ann an 1983

Tha atharrachaidhean mòra an dèidh thighinn air Taigh-staile Phuirt Ìlein bho dh'fhosgail e an toiseach ann an 1824.

Chaidh a dhùnadh agus chaidh tòrr dhe a leagail anns an 1930an, mus deach a thogail às ùr anns na 1960an.

Thuirt an t-àrd stailear a tha os cionn na pròiseict, Georgie Crawford: "Tha sinn a' toirt uisge-beatha fìor ainmeil air ais, agus tha sinn dhen bheachd gun glac seo aire dhaoine air feadh an t-saoghail."

Air a' mhìos a dh'fhalbh, chuir Diageo planaichean a-steach airson ionadan tadhail a leasachadh aig Taigh-staile Chardhu ann an Taobh Spè agus Clynelish ann an Cataibh.