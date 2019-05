Aonta mu leasachadh slàinte an Cataibh

Dh'aontaich Riaghaltas na h-Alba gum faodar an ath-cheum a ghabhail airson seirbheis slàinte agus cùraim ann an Cataibh ath-leasachadh.

Faodaidh NHS na Gàidhealtachd a-nis tòiseachadh air planaichean nas fhoirmeile a chur air dòigh airson ionadan ùra cùraim 's slàinte san sgìre.

Tha seo a' leantainn co-chomhairle poblaich an-uiridh.

Thàinig an cead bho Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman.

Thuirt ise gu bheil i mothachail den taic a bha foillaiseach às dèidh na co-chomhairle mu ionadan ùra airson seirbheisean slàinte is cùraim ann an Inbhir Ùige agus Inbhir Thèorsa.

Agus gu bheil daoine an sàs ann an slàinte na sgìre mar luchd-obrach agus eile air a chùlaibh cuideachd.

Misneachd

Rinn manaidsear a' chinn a tuath aig NHS na Gàidhealtachd, Michelle Johnstone, gàirdeachas air an naidheachd.

"Tha mi glè thoilichte leis an aonta seo bhon Riaghaltas. 'S e ceum mòr a tha seo a tha ag aithneachadh na h-obrach a chaidh a dhèanamh airson faighinn chun na h-ìre seo," thuirt i.

"Airson gluasad chun na h-ath-ìre, tha an sgioba ionadail air a bhith ag obair gu cruaidh air na molaidhean. Tha tòrr ri dhèanamh fhathast ach tha sinn misneachail," thuirt i.

'S e an ath-cheum a bhith a' cur an aonta mu choinneimh a' bhùird as t-Samhradh seo tighinn mar thoiseach-tòiseachaidh air an cùis ghnothachais.