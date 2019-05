Cìs Adhair

Chuir Riaghaltas na h-Alba dìon air a' cho-dhùnadh a' chìs adhair, 'air departure tax', a chumail aig an aon ìre. Bha an Riaghaltas am beachd cur às dhan chìs sin agus a lùghdachadh gu ìre na cìse APD. Tha ceannardan nam port-adhair a' càineadh an Riaghaltais airson sin, ach thuirt Rùnaire an Ionmhais, Derek MacAoidh, nach urrainn dhan Riaghaltas cìsean adhair a ghearradh, aig a' cheart àm 's a tha iad ag amas air dìon a chur air an àrainneachd.

Brexit

Leanaidh na còmhraidhean an-diugh ag amas air aonta air Brexit. Thuirt Sràid Dhowning gun robh còmhradh feumail ann an-dè, ach thuirt fear-labhairt Làbarach gu bheil sgaraidhean bunaiteach eadar iad fhathast. Bidh tuilleadh deasbaid ann an-diugh cuideachd air àite Theresa May mar cheannard air na Tòraidhean. Bheir Sir Graham Brady, Cathraiche Comataidh an 1922, fiosrachadh dha na cùl-bheingearan Tòraidheach mun choinneimh a bh' aigesan leis a' Phrìomhaire an-dè.

Huawei

Bheir Rùnaire nan Stàitean Aonaichte, Mike Pompeo, rabhadh do Theresa May an-diugh mun chunnart a bhith a' toirt obair dhan chompanaidh Shìnich Huawei, air lìonra 5G Bhreatainn. Canaidh Mgr Pompeo, a bhios ann an Lunnainn, gum faodadh Sìona am fiosrachadh a chleachdadh airson cron a dhèanamh air Breatainn.

Dìteadh Asia Bibi

Tha boireannach Crìosdaidh, Asia Bibi, a bha fo bhìnn bàis airson toilbheum, air Pagastan fhàgail. Chuir a' Phrìomh Chùirt ann am Pagastan às an-uiridh dhan dìteadh na h-aghaidh, ach rinn an co-dhùnadh sin aimhreit cho mòr agus gum b' fheudar dhi a dhol am falach. Thuirt fear-lagha Asia Bibi gu bheil i a-niste ann an Canada far an d' fhuair dithis de na h-ighnean aice comraich ron seo.

Dotairean-Teaghlaich

Tha rannsachadh a dh'iarr am BBC ag ràdh gur ann an Alba a tha an àireamh as motha de dhotairean teaghlaich anns an Rìoghachd Aonaichte a rèir àireamh an t-sluaigh. Tha Urras Nuffield a rinn an sgrùdadh ag ràdh gu bheil 76 dotair GP mu coinneimh gach 100,000 duine an Alba, nuair is e 60 an àireamh gu nàiseanta. Ach tha Comann nan Dotairean ag ràdh gu bheil dùbhlan mòr ann fhathast a' fastadh agus a' cumail dotairean-teaghlaich.

Port Ìlein

Tha planaichean aig a' chompanaidh Diageo airson aon de na taighean-staile as ainmeile ann an Ìle fhosgladh a-rithist. Dhùin taigh-staile Phort Ìlein ann an 1983. Ach tha Diageo ag iarraidh a-niste na togalaichean a leasachadh agus taigh-staile ùr a thogail.