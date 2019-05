Barrachd dhuaisean an Inbhir Pheofharain

Image copyright SNS Image caption Steafan Fearghasdan agus Stiùbhart Kettlewell a' dol fodha le duaisean an Inbhir Pheofharain Diciadain.

Tha seusan air leth aig Ross County air tighinn gu ceann le barrachd dhuaisean.

Dh'innis an SPFL Diciadain gu bheil Steafan Fearghasdan agus Stiùbhart Kettlewell air duais mhanaidsearan an t-seusain san Championship a bhuannachadh.

A bharrachd air sin, bhuannaich an dithis an duais mhìosail airson a' Ghiblein.

Bha iad cuideachd air a' gheàrr-liosta 'son duais PFA manaidsear na bliadhna, a bhuannaich Steafan Clarke aig Cill Mheàrnaig air a' cheann thall.

Fhuair Fearghasdan is Kettlewell obair mar cho-mhanaidsearan eadar-amail ann an Inbhir Pheofharain sa Mhàirt 2018, is County aig bonn na Prìomh Lìge is iad dìreach air Owen Coyle a chur às a dhreuchd.

Adhartas

Bha an dithis air a bhith aig County grunn bhliadhnaichean mar chluicheadairean is coidsichean.

Chaidh an dearbhadh mar cho-mhanaidsearan làn-ùine an uairsin sa Ghiblean 2018, ach cha b'urrainn dhaibh County a chumail sa Phrìomh Lìog.

Gheall an dithis atharrachaidhean mòra as t-Samhradh agus às dèidh dhaibh an sgioba a neartachadh, tha seusan soirbheachail air a bhith aca.

Chuir Ross County Tobar na Màthar a-mach à Cupa na h-Alba is bhuannaich iad Cupa Irn-Bru le buaidh 3-1 an aghaidh Connah's Quay Nomads sa chuairt dheireannaich.

'S e prìomh amas a' chluba an Championship fhèin a thogail ge-tà, is rinn iad cinnteach air sin le Queen of the South a phronnadh 4-0 air an dàrna là mu dheireadh de sheusan na lìge.

Bidh Fearghasdan is Kettlewell a-nise le sùil air barrachd chluicheadairean a thoirt a-steach is an sgioba a dheisealachadh airson tilleadh dhan Phrìomh Lìog.