Dàil eile air prìosan ùr

Chan eil dùil gum fosgail prìosan ùr air Ghàidhealtachd gu co-dhiù 2023.

Chaidh a ràdh as fhoghar an-uiridh gum biodh dàil eile sia mìosan ann agus gum fosgladh e anns an Dàmhair 2021.

Chaidh innse cuideachd gun cosgadh e còrr air £80m.

Leig Rùnaire a' Cheartais, Humza Yousaf, fhaicinn aig Holyrood anns an Fhaoileach gun robh e dualtach gum faigheadh dà phròiseict eile prìomhachas.

Thuirt am ball Tòraidheach airson na Gàidhealtachd 's nan Eilean, Eideart Mountain, gun deach an làrach faisg air Ionad Bhùithtean agus Ghnìomhachasan Inbhir Nis a cheannach agus gur e tàmailt a th' ann an dàil eile.

"Tha cus phrìosanaich ann am Prìosan Inbhir Nis agus tha e duilich dhaibh an obair ullachaidh a tha a dhìth airson prìosanaich a shaoradh a dhèanamh", thuirt Mgr Mountain.

"Cha robh dùil agam gum biodh uiread de dhàil ann agus 's e bristeadh dùil a th' ann", thuirt e.