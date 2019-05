Beachd ann fiolm a dhèanamh de nobhail mu chall na h-Iolaire

Image caption Chaill 205 duine am beatha ann an tubaist na h-Iolaire faisg air Steòrnabhagh is iad a' tilleadh dhachaigh bho uabhas a' Chogaidh Mhòir.

Tha stiùiriche òg fiolm agus telebhisein am beachd fiolm a dhèanamh de nobhail a chaidh a sgrìobhadh bho chionn ghoirid mu chall na h-Iolaire.

Fhuair John Murdo MacAmhlaigh às an Rubha ann an Leòdhas cead bhon sgrìobhadair DS Moireach an leabhar aige - As The Women Lay Dreaming - a chleachdadh, agus e gu bhith ag obair leis an Young Films Foundation san Eilean Sgitheanach air a' phròiseact.

Thuirt John Murdo MacAmhlaigh gun do leugh e an leabhar aig an Nollaig agus gun do shaoil e gun dèanadh e deagh fhiolm.

Bha e cuideachd ag ràdh gu bheil e airson 's gum bi an t-ùghdar an sàs anns a' phròiseict: "Dhuinne, tha e gu math cudromach gum bi DS Moireach ag obair còmhla rinn tron phròiseict seo - tha sinn an-dràtsa a' coimhead airson sgrìobhadair a chruthaicheas an sgriobt, ach tha sinn an dùil gum bi DS còmhla rinn tron phròiseict gu lèir gus dèanamh cinnteach gun tèid cumail ris an sgeulachd agus a' Ghàidhlig.

"Tha mi gu math fortannach gun d' fhuair mi cothrom a bhith anns an Young Films Foundation - agus tha Young Films air tòrr diofar sheòrsaichean de chompanaidhean a thoirt còmhla airson seachdain anns an Eilean Sgitheanach còmhla ri stiùirichean agus riochdairean a th' air a bhith ag obair air prògraman dràma gu math ainmeil mar Killing Eve, Poldark is Derry Girls."

Chan eil fhios aig John Murdo cuin a thig a' phròiseict gu buil, ach tha e dòchasach: "Tha rathad gu math fada againn ri dhol fhathast - a' chiad rud a dh'fheumas sinn dèanamh, 's e an sgeulachd agus an sgriobt a chur air dòigh, agus an uair sin feumaidh sinn airgead fhaighinn is companaidhean eile a thoirt a-steach - chan eil fhios agam cuin, ach cumaidh sinn a' dol agus chì sinn."