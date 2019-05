Comhairlean a' faighinn barrachd airgid bho thiceadan parcaidh

Image copyright Getty Images

Tha figearan ùra a' sealltainn gu bheil an àireamh de thiceadan parcaidh a tha comhairlean na h-Alba a' toirt seachad air èirigh.

Tha mòran ùghdarrasan ionadail air smachd a ghabhail iad fhèin air a bhith a' peanasachadh dhràibhearan agus tha càintean air a bhith a' dol suas.

Sheall àireamhan a thàinig bho Achd Saorsa an Fhiosrachaidh gun tug Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid còrr air £661,117 a-steach le ticeadan parcaidh thairis air an trì bliadhna mu dheireadh.

Thog Comhairle na Gàidhealtachd £660,368 agus thug Comhairle Mhoireibh a-steach £109,620 thairis air an aon ùine.

Uile gu lèir, fhuair comhairlean na h-Alba £52,442,979 thairis air an trì bliadhna mu dheireadh, suas bho £16,387,966 ann an 2016/17 gu £18,723,336 ann an 2018/19.