Gainnead de luchd-obrach sna Hearadh

Tha òstair anns na Hearadh air a bhith ag innse mar a b' fheudar dha fear de na gnìomhachasan aige a dhùnadh rè ùine air sàilleabh dìth luchd-obrach.

Thuirt Aonghas MacLeòid, leis a bheil Hotel Hebrides agus Machair Kitchen, nach eil gu leòr dhaoine ri fhaotainn airson an dà àite a chumail a' dol.

A thuilleadh air sin, nuair a thèid luchd-obrach fhastadh à Tìr-Mòr tha e doirbh àiteachan fuirich fhaighinn dhaibh.

"Bho chionn ceithir bliadhna tha gnìomhachasan an seo air a bhith a' dèanamh glè mhath, 's tha iad seo a' cumail an luchd-obrach ionadail uile trang.

Togalach

"Tha luchd-obrach gann agus tha sinn a' goid feadhainn à aon ghnìomhachas agus gan cur dhan àit' eile, ach tha seo a' toirt droch bhuaidh air an taigh-òsta. Thàinig oirnn Talla na Mara a dhùnadh airson dà sheachdain.

"Feumaidh sinn daoine thoirt a-staigh dhan eilean airson an obair a dhèanamh. Ach feumaidh sinn àite fuirich fhaighinn dhaibh agus tha seo na thrioblaid oir chan eil mòran àitean ann a tha freagarrach.

"Bha luchd-obrach gus tighinn à Tìr-Mòr ach b' fheudar dhuinn cantainn riutha gun tighinn oir nach robh àite fuirich againn dhaibh," thuirt e.

Tha Comhairle nan Eilean Siar agus Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE) a' dèanamh sgrùdaidh mu dheidhinn àite fuirich a thogail a bhiodh freagarrach do luchd-obrach an t-Samhraidh.

An lùib seo tha rannsachadh air cia mheud rùm a dh'fheumadh iad, agus càit' am biodh an togallach air a stèidheachadh.

"Tha sinn a' smaointinn gum biodh feum air 40 rùm airson an leithid," thuirt Mgr MacLeòid.

A bharrachd air àite cadail, thathar an dùil gum bi seòmraichean airson trèanadh anns an togalach cuideachd.