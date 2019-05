Ceum eile do dh' Ionad Gàidhlig Inbhir Nis

Tha planaichean airson Ionad Cultarail Gàidhlig a stèidheachadh an Inbhir Nis a' gluasad air adhart is obair ùr ga sanasachd.

Dh'innis a' bhuidheann a th' air cùlaibh nam planaichean, Urras Dualchais Alba, gu bheil iad a' sireadh Oifigeir Phròiseict airson a' chùis a thoirt air adhart.

Sheall rannsachadh a rinn a' bhuidheann an-uiridh gun robh taic làidir ann airson leithid de dh'ionad.

Dh'innis iad cuideachd gun robh togalach ri taobh na h-aibhne san amharc aca.

Iomairt

Aig an dearbh àm, tha iomairt a' leantainn ann an Dùn Èideann feuch ionad Gàidhlig a stèidheachadh an sin.

Tha Urras Dualchais Alba ag ràdh gu bheil iad a' sireadh neach a chuidicheas iad "a' leasachadh Ionad Cultarail Gàidhlig Inbhir Nis".

Tha tuarastal £10,000 an cois na h-obrach.

Bu chòir do dhuine sam bith le ùidh san dreuchd fios a chur air a' bhuidhinn ron 27mh den Chèitean.