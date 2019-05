Trèanaichean bataraidh air a' Ghàidhealtachd?

Image caption Dh'fhaodadh gum bi trèanaichean bataraidh a' dol eadar Inbhir Ùige is Inbhir Theòrsa.

'S dòcha gun tèid deuchainnean le trèanaichean bataraidh a dhèanamh ann an ceann a tuath na Gàidhealtachd.

Chaidh trèanaichean air an ruith le bataraidh a chur an sàs sa Ghearmailt an-uiridh.

Thuirt an feadhainn air cùl na pròiseict sin gur iad seo na ciad trèanaichean bataraidh 'son luchd-siubhail san Roinn Eòrpa 'son 60 bliadhna.

Tha e a-nise air tighinn am bàrr gu bheil Hitrans a' meòrachadh air deuchainn le trèanaichean mar seo eadar Inbhir Ùige is Inbhir Theòrsa.

Sgrùdadh

Thuirt iad gur dòcha gu bheil an t-slighe seo freagarrach dha-rìribh.

"Tha cothroman an seo oir chan eil ach 20 mìle eadar an dà bhaile, tha e rèidh, is tha trèanaichean bataraidh ann a-nise a nì 40 mìle mus bi feum air cumhachd a chur annta às ùr", thuirt Frank Roach aig Hitrans.

"Chan urrainn dhaibh a dhol nas luaithe na 60 msu, ach chan eil sin na thrioblaid eadar Inbhir Ùige is Inbhir Theòrsa.

"Tha sinne 'son faighinn a-mach an toiseach an obraicheadh seo, is dh'fhaodadh sinn an uairsin feuchainn ri maoineachadh fhaighinn airson sgeama pileat a chur air dòigh", thuirt e.