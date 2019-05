Iarrtas gun cuidich Riaghaltas na h-Alba le seirbheisean PSO

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba oidhirp a dhèanamh cùmhant ùr fhaighinn airson seirbheisean PSO eadar an t-Òban, Cola, Colbhasa agus Tiriodh.

Bha iomagain ann gun stadadh na seirbheisean ann am meadhan a' Chèitein às dèidh mar a dhiùlt Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhòid tairgse ùr ceithir bliadhna bho Hebridean Air Services.

Bha a' chomhairle air cantainn nach d' fhuair iad tairgse a bha freagarrach airson cùmhnaint ùir.

Tairgse

Tha dùil gur e Hebridean Air Services an aon chompanaidh a rinn tairgse.

Thuirt Ceannard Poileasaidh airson Rathaidean agus Goireasan aig a' chomhairle, Ruairidh MacCuthais, gum bu chòir dhan riaghaltas an aon phrìomhachas a thoirt dha na seirbheisean adhair sa tha seirbheisean aiseig a' faighinn.

"Seirbheisean riatanach"

Bha e ag ràdh: 'S e seirbheisean riatanach a tha seo agus feumaidh an riaghaltas sin aithneachadh".

An t-seachdain a chaidh, chaidh innse gun tàinig an t-ùghdarras ionadail gu aonta eadar-amail le Hebridean Air Services airson seirbheisean a chumail a' dol, agus gun tòisicheadh a' chomhairle an dàrna pròiseas tairgse airson a' chùmhaint adhair.

Bidh an àireamh de sheirbheisean eadar-dhealaichte, ach thèid prìomhachas a thoirt do bhith a' glèidheadh sheirbheisean a bhios clann a' gabhail air ais 's air adhart bhon sgoil anns an Òban.