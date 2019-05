Tubaist mhairbhteach air an A9

Image copyright @Capiielaw

Chaidh boireannach, 81, a mharbhadh ann an tubaist air an A9 ann an Siorrachd Pheairt Didòmhnaich.

Thachair an tubaist eadar Dubhailigh is Baile an Luig goirid ro uair feasgar.

Bha dà charbad san tubaist.

Bha an rathad dùinte gach slighe fad ghrunn uairean a thìde fhad 's a bha rannsachadh ga dhèanamh.

Ged a chaidh slighe eile a chomharrachadh, chaidh dàil mhòr air luchd-siubhail.