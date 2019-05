Fiolm 'Moladh' ga shealltainn ann an Uibhist a Deas

Chaidh a chiad sealladh dhen fhiolm Solas a shealltainn do mhuinntir Uibhist a Deas. 'S e fiolm a tha seo le cuid dhe na dealbhan aig Margaret Fay Shaw agus clàran fuaime a chaidh a dhèanamh leatha fhèin is Iain Latharna Caimbeul a shnìomh ri chèile -- gus sgeulachd a beatha, agus nan daoine air an do chuir i eòlas, innse. Tha an aithris seo aig an tè-naidheachd againn ann an Uibhist, Shona NicDhòmhnaill.