Stuth niuclasach air a ghluasad a dh'Aimeireaga

Tha Ùghdarras an Dì-Choimiseanaidh Niuclasaich air innse gu bheil gluasad uranium fìor-leasaichte eadar Alba agus na Stàitean Aonaichte seachad.

Chaidh mu 700cg de stuth niuclasach a bh' aig Dùnrath, faisg air Inbhir Theòrsa, a ghluasad a dh'Aimeireaga air plèanaichean airm bho 2016.

Thèid a chleachdadh airson connadh a dhèanamh anns na Stàitean.

Dh'aontaich an Rìoghachd Aonaichte agus na Stàitean Aonaichte gun a chleachdadh airson armachd a dhèanamh.

Tha Ionad Niuclasach Dhùnrath ga leagail agus ga ghlanadh.

Rinn Àrd-Stiùiriche Ùghdarras an Dì-Choimiseanaidh Niuclasaich, Dàibhidh Peattie, moladh air luchd-obrach Dhùnrath, Roinn Chumhachd nan Stàitean Aonaichte agus buidhnean eile a bha an sàs anns an obair ghluasaid.

Tha stuth niuclasach à Dùnrath air a dhol gu dùthchannan eile cuideachd, nam measg Astàilia, a' Ghearmailt agus a' Bheilg.