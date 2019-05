Cìsean parcaidh aig Glumagan nan Sìthichean

Tha obair-leasachaidh aig Glumagan nan Sìthichean san Eilean Sgitheanach a' dol air adhart aig astar, le pàirce-chàraichean ùr ann a ghabhas còrr is ceud carbad - air cìs còig notaichean.

Tha obair a' tòiseachadh a-nis air taighean-beaga.

Tha buidheann a tha stèidhichte ann an Sìorrachd Pheairt a' togail an airgid às leth Chomann Talla Mhinginis - agus chan eil fhios aig an ìre seo, gu dè thig air ais dhan Eilean.

Tha an aithris-sa aig Alasdair MacLeòid.