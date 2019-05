Piseach air sàbhailteachd air an A82 an Inbhir Nis

Dh'innis Còmhdhail Alba mu na planaichean aca gus dà shlighe tarsaing airson luchd-coiseachd a chur an sàs air an A82 - eadar Sràid Thom na h-Iùbhraich agus Rathad Ghleann Urchadain an Inbhir Nis.

Chan b' ann an-dè a thòisich comhairlichean a' strì feuch piseach a thoirt air an rathad - agus cuid a' cumail a-mach gur a' phàirt sin den A82 an sràid as cunnartaiche air a' Ghàidhealtachd.

Tha Nicole Webber ag aithris.