"Ìre dheatamach" a thaobh obraichean aig gàrraidhean Bifab

Thathar air "ìre dheatamach" a ruighinn san oidhirp gus obair san fhad-ùine fhaighinn air ais gu gàrraidhean Bifab.

Sin an teachdaireachd a thàinig bhon na h-aonaidhean Unite agus GMB aig coinneimh mu chumhachd-gaoithe aig muir ann an Dùn Èideann Diardaoin.

Chaidh a' choinneamh a chur air dòigh airson beachdachadh air mar a dh'fhaodadh am pròiseas airson cùmhnantan tuathan-gaoithe a bhuileachadh a dhèanamh nas cothromaiche.

Bha seo às dèidh mar a chaill gàrraidhean Bifab a-mach air cùmhnantan airson tuath-gaoithe Mhoireibh an Ear agus pròiseact Chinn Chàrdainn.

Bha na h-aonaidhean ag ràdh gun robh e mì-chothromach leis gu bheil taic-stàite aig cuid de chompanaidhean thall-thairis.

Obraichean Albannach

Thuirt Rùnaire an Ionmhais, Derek MacAoidh, gu bheilear ag obair gus am pròiseas a dhèanamh nas cothromaiche agus gus am bi barrachd obraichean Albannach air an cruthachadh tro obair ath-nuadhachail.

Chuir na h-aonaidhean fàilte air gealltanas bho Riaghltas na h-Alba gun tèid cuideam a chur air luchd-leasachaidh tuathan-gaoithe, obair a chumail ann an Alba.

Ach thog iad dragh, mura tèid cùmhnantan bhon ath-thuath-gaoithe mhòr gu gàrraidhean BiFab, gum bi an gnìomhachas ann am fìor chunnart.

"Crois-rathaid"

Thuirt Gary Mac a' Ghobhainn bhon GMB gun do ràinig iad "crois-rathaid" agus gu bheil gàrraidhean Bifab feumach air obair.

Chaidh an cuspair a thogail le Ceannard Albannach nan Làbarach, Riseard Leonard, aig Holyrood agus thuirt e gum bu chòir buidheann shònraichte a stèidheachadh airson na roinne.

Thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, nach biodh i an aghaidh sin, ach gun robh an riaghaltas airson ceumannan eile a ghabhail an toiseach.