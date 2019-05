Rannsachadh mu thaighean falamh nan Eilean

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Seann taighean gan cur gu feum?

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' rannsachadh ciamar a ghabhadh taighean a tha an-dràsta nan laighe falamh a leasachadh mar dhachaighean do dhaoine a tha a' feitheamh ri àite-fuirich.

Dh'innis an t-ùghdarras gu bheil liosta aca de 1,000 taigh a tha an-dràsta bàn.

Tha oifigear ùr aig a' Chomhairle airson taic is stiùireadh a thoirt do dhaoine air mar as urrainn dhaibh taigh a tha bàn a leasachadh, ged nach eil taic-airgid ann.

"Tha fiosrachadh is iarrtas a' tighinn a-steach dhan oifigear ùr a tha seo is tha daoine a' coimhead airson barrachd fiosrachaidh," thuirt Cathraiche Comataidh Choimhearsnachdan is Taigheadais na Comhairle, Coinneach Iain MacLeòid.

"Tha sinn an dòchas tron dreuchd a tha seo gum bi am fiosrachadh sin air a sgaoileadh a-mach, is gum bi fios aig daoine dè na slighean a dh'fhaodadh iad a ghabhail le taighean a th' aca a tha a' laighe bàn an-dràsta," thuirt e.

A bharrachd air an cur gu feum airson daoine a tha feumach air taigh, tha taighean bàna a leasachadh airson luchd-turais cuideachd am measg nan slighean sin.

Cunnart

Thuirt an Comh. MacLeòid gum b' fheàrr le Comataidh an Taigheadais gun rachadh na taighean a chleachdadh airson an fheadhainn a tha a' feitheamh air taigh.

Dh'aidich e gu bheil Comhairle nan Eilean Siar airson gnìomhachas na turasachd a leasachadh cuideachd, is gu bheil feum air barrachd àiteachan-fuirich do dhaoine a tha a' tadhal air an sgìre.

Thuirt e, ged a dh'fhaodadh an roghainn sin suidheachadh taigheadais nan Eilean a dhèanamh nas miosa, gur e co-dhùnadh nan daoine leis a bheil na taighean a th' ann.

"Tha an cunnart sin ann gun teagamh ach dè as urrainn dhuinn a dhèanamh airson bacadh a chur air sin?

"'S e margaidh phrìobhaideach a th' ann agus tha daoine a' coimhead airson nas urrainn dhaibh de dh'airgead air ais airson nan taighean a th' aca.

"Chan eil sinn airson bacadh a chur air sin, ach lùigeadh sinn gum biodh daoine a' mothachadh gu bheil daoine anns na sgìrean fhèin a' coimhead airson taighean agus gum biodh na h-uimhir aca fosgailte airson daoine airson dachaighean dhaibh fhèin," thuirt e.

Gheibhear barrachd fiosrachaidh mu sgeama na Comhairle an seo.