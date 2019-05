Companaidh togail ann an staing

Tha na ceudan obraichean ann an cunnart aig a' chompanaidh togail Galliford Try a tha gus roinn den ghnìomhachas aca ann an Alba a dhùnadh.

B' iad am prìomh chùmhnantaiche a bh' ann air grunn sgoiltean ùra air a' Ghàidhealtachd.

Nam measg, bha Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis, Bun-Sgoil Noss agus Campas Coimhearsnachd Inbhir Ùige.

Call Cosnaidh

Thog iad cuideachd ionadan slàinte ùra ann am Baile Dhùbhthaich is Farrais.

Dh'innis Galliford Try gun deach ath-sgrùdadh a dhèanamh air suidheachadh na companaidh is a h-uile dùil gun tèid obraichean a chall.

Thuirt iad nach gabh an ceum a tha a seo a sheachnadh is gu bheil iad air conaltradh a thòiseachadh le feadhainn a dh'fhaodadh an dreuchdan a chall.

Bha Galliford Try air innse na bu thràithe air a' mhìos nach biodh na prothaidean aca cho mòr 's a bha dùil aca bho thùs.